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إطلاق نار بين القوات الأفغانية والباكستانية على معبر حدودي

معبر تورخم (أرشيفية)
20 فبراير 2023 18:21

حصل تبادل إطلاق نار الاثنين بين القوات الأفغانية والباكستانية بعدما أغلقت سلطات طالبان معبر تورخام، الأكثر استخداماً بين البلدين، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وأفاد مسؤول باكستاني بدون الكشف عن اسمه عن إغلاق معبر تورخام الواقع على بعد 170 كلم من العاصمتين مساء الأحد، بعد رفض إسلام آباد إدخال مسافر يرافق مريضاً.

وقال مصدر أمني باكستاني على الحدود لوكالة فرانس برس، إن السلطات رفضت إدخال المسافر بموجب إجراء جديد يفرض على مرافقي المرضى تقديم مستندات معينة.

اندلعت المواجهة الاثنين عند الساعة السابعة والنصف صباحًا (03,00 ت غ) وتبادل الطرفان الاتهام بالتسبب بها.

وأكد المسؤول الحكومي الباكستاني على الحدود إرشاد محمد لوكالة فرانس برس أن «إطلاق النار بدأ من الجانب الأفغاني وقواتنا المسلّحة ردّت».

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