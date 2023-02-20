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اليابان تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا

عمال يصلحون خطوط الكهرباء بعد هجوم صاروخي روسي على كييف (ا ف ب)
20 فبراير 2023 16:53

أعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا، الاثنين، أنّ اليابان ستقدّم دعماً مالياً جديداً لأوكرانيا بقيمة 5,5 مليار دولار، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى الهجوم الروسي.

وقال كيشيدا في كلمة ألقاها خلال ندوة لمؤسسة فكرية في طوكيو: «لا تزال هناك حاجة لمساعدة الأشخاص الذين دمّرت الحرب سبل عيشهم، ولإصلاح البنية التحتية المدمّرة».

وأضاف" «قرّرنا تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 5,5 مليون دولار».

وأشار إلى أنّ الحكومة ستسعى للحصول على موافقة البرلمان على «تعديل القوانين والقواعد ذات الصلة»، للسماح بتسليم الأموال.

وجاء تصريح كيشيدا في الوقت الذي وعد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن بشحنات أسلحة إضافية إلى أوكرانيا، خلال قيامه بزيارة غير معلنة إلى كييف.

 

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