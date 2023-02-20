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زيلينسكي يدلي بتصريح بشأن زيارة بايدن لكييف

من لقاء زيلينسكي وبايدن
20 فبراير 2023 16:32

أشاد رئيس الدولة الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى كييف ووصفها بأنها "علامة مهمة للغاية على الدعم لجميع الأوكرانيين".

وكتب زيلينسكي في حسابه على "تليجرام" اليوم الاثنين: "جوزيف بايدن، أهلا بك في كييف!" وكان بايدن نفسه قد وعد بمزيد من الدعم للبلد الذي هاجمته روسيا.

وقبل فترة وجيزة من الذكرى الأولى لبدء العملية، قال بايدن للصحفيين الذين سافروا معه: "بعد عام واحد تصمد كييف وتصمد أوكرانيا وتصمد الديمقراطية".

وقبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للأزمة الأوكرانية وصل بايدن إلى كييف صباح اليوم.

وتحدث زيلينسكي وبايدن في قصر "مارين بالاست"، ثم تجولا في أنحاء المدينة، على الرغم من إنذار الغارات الجوية.

ومن المتوقع أن يصل بايدن إلى بولندا غدا الثلاثاء، حيث يعتزم إلقاء خطاب.

 

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