زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"
20 فبراير 2023 15:07
أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزيارة غير المعلنة التي قام بها نظيره الأميركي جو بايدن لكييف الاثنين معتبرا أنها "علامة دعم مهمة للغاية" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للعمليات الروسية في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنجليزية "جوزف بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين".
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة نصف مليار دولار لأوكرانيا، خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا اليوم .