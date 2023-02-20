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الرئيس الأميركي يصل كييف.. في زيارة مفاجئة

الرئيس الأميركي جو بايدن بجوار الرئيس الأوكراني أثناء وصوله في زيارة إلى كييف
20 فبراير 2023 14:16

أفادت مصادر أوكرانية، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأميركي جو بايدن وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسبما أظهرت صور صادرة من العاصمة الأوكرانية اليوم الاثنين. وقبيل زيارته المرتقبة إلى بولندا هذا الأسبوع، وصل بايدن إلى كييف اليوم الاثنين.

ووصل الرئيس الأميركي إلى كييف في زيارة مفاجئة، مع اقتراب الذكرى الأولى للعمليات الروسية بأوكرانيا.

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المصدر: د ب أ
جو بايدن
أوكرانيا
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