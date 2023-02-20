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حصيلة جديدة للانهيارات الثلجية في طاجيكستان

منطقة متضررة من الانهيار الجليدي في منطقة غورنو باداخشان ، طاجيكستان
20 فبراير 2023 13:03

ارتفعت حصيلة الانهيارات الثلجية التي ضربت جمهورية طاجيكستان الجبلية في آسيا الوسطى، منتصف فبراير، إلى 19 قتيلا على ما أعلنت السلطات، اليوم الاثنين.

وقالت لجنة حالات الطوارئ إنه من 15 فبراير إلى 19 منه، سجل 200 انهيار ثلجي وسبعة انزلاقات تربة وستة انهيارات حجارة" و"قضى 19 من مواطنينا في الانهيارات الثلجية".

وكان غالبية الضحايا يقيمون في منطقة أعالي بادخشان عند الحدود مع افغانستان والصين وقرغيزستان.

وتحيط جبال بامير الشاهقة بأعالي بادخشان المعروفة أيضا باسم غورنو-بادخشان مع قمم يزيد ارتفاعها عن سبعة آلاف متر.

 

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المصدر: وكالات
انهيار جليدي
انهيارات أرضية
طاجيكستان
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