الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بلينكن يؤكد مواصلة الدعم لمنكوبي الزلزال في تركيا

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يصافح أنتوني بلينكين في المجمع الرئاسي في أنقرة
20 فبراير 2023 11:57

يلتقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، اليوم الاثنين بعد زيارة موقع الزلزال وإعلان تقديم مئة مليون دولار كمساعدات إضافية للمنكوبين.

وأرسلت الولايات المتحدة فريق بحث وإنقاذ وإمدادات طبية ومعدات لتكسير الخرسانة وتمويلا إضافيا في شكل مساعدات إنسانية بقيمة 85 مليون دولار تشمل سوريا أيضا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، إن واشنطن ستدعم تركيا "طالما اقتضى الأمر" في أعقاب الزلازل التي هزت البلاد قبل أسبوعين.

وشكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الإدارة الأميركية والشعب الأميركي على تقديم مساعدات بعد الزلزال.

أخبار ذات صلة
قتلى وإصابة 200 في زلزال جديد على الحدود التركية السورية
برلين تدعو لمواصلة دعم المنكوبين في تركيا وسوريا لفترة طويلة
المصدر: وكالات
الزلزال المدمر
تركيا
أنتوني بلينكن
آخر الأخبار
أشخاص بعد وقوع زلزال في أنطاكيا في مقاطعة هاتاي بتركيا مساء أمس
عربي ودولي
قتلى وإصابة 200 في زلزال جديد على الحدود التركية السورية
اليوم 07:25
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©