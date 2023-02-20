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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل

الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل يحضر قمة القادة الأوروبيين في بروكسل
20 فبراير 2023 09:32

يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، قبيل الذكرى السنوية الأولى للعمليات الروسية في أوكرانيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية جولة عاشرة من الإجراءات العقابية ضد روسيا، والتي من المقرر أن يجري تبنيها قبل 24 فبراير، لكن من غير المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأنها اليوم الاثنين.

ويشارك وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في الوقت الذي يعمل فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تقييم المزيد من الجهود لدعم أوكرانيا. كما يعتزم وزراء خارجية التكتل استضافة وزير خارجية مولدوفا، نيكو بوبيسكو.

ومن المتوقع أن يتم اليوم الاثنين مناقشة عدد من الملفات، بالإضافة إلى أولويات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين بشأن المناخ مع بدء الاستعدادات له.

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المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
بروكسل
روسيا وأوكرانيا
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