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اليابان تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن بعد صواريخ كوريا الشمالية

مجلس الأمن(أرشيفية)
20 فبراير 2023 08:42

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن اليابان تعتزم طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب أحدث عمليات إطلاق صاروخية لكوريا الشمالية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق إن بيونج يانج أطلقت ما يشتبه أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى تجاه المياه قبالة ساحلها الشرقي.

وأطلقت الصواريخ من منطقة سكتشون شمال العاصمة بيونج يانج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين باتجاه بحر اليابان، بحسب الجيش. ووفقاً لوزارة الدفاع في طوكيو، فإن الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأطلقت كوريا الشمالية يوم السبت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات، مما دفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى إجراء مناورة جوية مشتركة رداً على ذلك.

 

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المصدر: وكالات
مجلس الأمن
اليابان
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