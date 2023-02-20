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البيت الأبيض: بايدن ليس لديه "خطط" لزيارة أوكرانيا بعد رحلة بولندا

بايدن
20 فبراير 2023 08:13

يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بولندا هذا الأسبوع، لكنه لن يزور أوكرانيا، مع اقتراب حلول الذكرى السنوية الأولى للعمليةالعسكرية الروسية، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القوم الأميركي، الأحد، إن القائد العام سيعلن دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا أثناء وجوده في بولندا المجاورة، والتي من المقرر أن يصلها صباح الثلاثاء، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الأميركية.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن بالرئيس البولندي أندريه دودا لمناقشة "الجهود الجماعية لدعم أوكرانيا وتعزيز قوة ردع (حلف شمال الأطلسي) الناتو"، بحسب البيت الأبيض. 

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المصدر: وكالات
جو بايدن
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