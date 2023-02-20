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الناتو يرسل حاويات لإقامة مساكن مؤقتة في تركيا

عمارات مهدمة جراء الزلزال في تركيا
20 فبراير 2023 08:02

يرسل حلف شمال الأطلسي "الناتو" الدفاعي حوالي ألف حاوية إلى تركيا لإقامة مساكن مؤقتة لاستيعاب ما لا يقل عن 4 آلاف شخص في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة الحدودية التركية السورية قبل أسبوعين.

وقال التحالف العسكري في بيان إن أول سفينة تجارية تحمل 600 حاوية غادرت ميناء تارانتو الإيطالي مساء الأحد.

ومن المتوقع أن تصل الحاويات إلى مدينة إسكندرون الساحلية التركية في مقاطعة هطاي الأسبوع المقبل، بحسب البيان.

وزار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أنقرة والمنطقة المنكوبة في جنوبي تركيا يوم الخميس ووعد بمزيد من الدعم.

وتشير تقديرات الحكومة التركية إلى أن نحو 225 ألف منزل تعرضت للتدمير أو تضررت بشدة جراء الزلازل التي ضربت المنطقة في 6 فبراير.

 

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