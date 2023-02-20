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الأمم المتحدة تدين بشدة التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية

أنطونيو غوتيريش
20 فبراير 2023 08:06

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية نهاية الأسبوع، ودعا بيونج يانج إلى الكف عن "الأعمال الاستفزازية"، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه الأحد.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان الأحد إن "الأمين العام يدين بشدة إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صاروخاً بالستياً آخر من مدى عابر للقارات"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
وأضاف أن غوتيريش كرر دعوة بيونغ يانغ إلى "الكف فوراً عن أي أعمال استفزازية أخرى".

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في ثاني عملية إطلاق خلال يومين وتأتي غداة إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات جوية مشتركة.

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