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وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف لـ«الاتحاد»: دور بارز للإمارات في إغاثة منكوبي الزلزال

وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف لـ«الاتحاد»: دور بارز للإمارات في إغاثة منكوبي الزلزال
20 فبراير 2023 02:15

عبد الله أبو ضيف (دمشق، القاهرة)

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أشاد المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، بجهود الفرق الإماراتية في عمليات الإغاثة والبحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا قبل أسبوعين، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف.
وقال الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دوراً كبيراً في عمليات إغاثة المنكوبين من خلال الفرق التي أرسلتها والتي كانت عوناً وداعماً لجهود الفرق السورية في سرعة إنجاز عمليات الإنقاذ بالمناطق المتضررة.
ووجه الوزير السوري الشكر للإمارات التي أرسلت جسراً جوياً محملاً بالمساعدات الإغاثية والإنسانية.
وأضاف الوزير أنه «فور حدوث الزلزال تمّ تقييم الوضع الأولي وتحديد المحافظات والمواقع الأكثر تضرراً والتي تركزت بشكل أكبر في محافظات حلب واللاذقية وحماة»، مبيناً أنه تم وضع خطة متكاملة للاستجابة الطارئة، وتنظيم العمل والأدوار على الوزارات والجهات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن الأولوية في جهود الإغاثة هي إنقاذ الأرواح، وإزالة الأنقاض، وإصلاح المباني المتضررة، حيث تم التنسيق بين اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية بالمحافظات والوزارات المعنية والهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية وممثلي المجتمع الأهلي، لتحديد الاحتياجات في كل محافظة، وإحصاء عدد المتضررين لتقديم العون لهم.
وأشار إلى أن فرق الإنقاذ أخرجت عدداً كبيراً من العالقين تحت الأنقاض عقب حدوث الزلزال فوراً؛ بفضل الجهود والاستجابة السريعة، سواء كانت رسمية أو أهلية أو بدعم من فرق الإنقاذ التي تم إرسالها من الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف أن الحكومة حرصت على توفير الخدمات الطبية، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لمن تم إنقاذهم،  وتأمين احتياجات كل من خرج من منزله خوفاً أو لتصدع منزله جراء الزلزال، فتم افتتاح مراكز إيواء وتزويدها بكافة المستلزمات «سلل غذائية، صحية، بطانيات وفرش» وكل ما يتطلبه ويحتاج إليه المتضررون بمختلف فئاتهم «أطفال، كبار السن، شباب».
وأكد الوزير السوري أنه بعد مرور أسبوعين على الزلزال، تم الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التنمية للمناطق المنكوبة، والعمل لتأمين من خرجوا من منازلهم بوحدات سكنية مؤقتة مع توفير متطلبات معيشتهم.
وقال: «بالتوازي تتابع  الفرق الهندسية المختصة إجراء الكشف على الأبنية، وتقييم المباني التي تعرضت لأضرار وتصدعات للتحقق من سلامتها الإنشائية لكي يعود قاطنوها إليها بعد إجراء عمليات إعادة التأهيل اللازمة،  وترميم ما تضرر من خدمات وبنى تحتية، سواء شبكات الكهرباء أو المياه أو الاتصالات وكل الخدمات، وهذا يتطلب توافر المعدات والتجهيزات التي تساعد في عملية البناء، وإعادة الإعمار في مختلف القطاعات، بما يساهم بتسريع عمليات البناء، وعودة المتضررين من الزلزال إلى منازلهم».

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