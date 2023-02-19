أكار: 10 آلاف سوري عادوا طوعياً إلى بلادهم

أنقرة (الاتحاد)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس، إن 10 آلاف و633 سورياً عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال المدمر الذي وقع في السادس من فبراير الجاري.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن أكار القول في تصريحات خلال جولة تفقدية على مخافر حدودية جنوبي البلاد رفقة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر إن «بعض الجهات المغرضة أطلقت ادعاءات بأن هناك تدفقاً للاجئين عبر الحدود إلى ولاية هاتاي التي تضررت بشكل كبير من الزلزال».

وأكد أكار أنه «تبين أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة كلياً وأنه لا توجد عمليات عبور للاجئين باتجاه تركيا سواء من البوابات الحدودية أو الشريط الحدودي».

وأوضح أكار أن 10 آلاف و633 سورياً عادوا من تركيا إلى بلادهم طواعية بعد الزلزال.

وفي مستهل جولته، زار أكار معبر يايلاداغي الحدودي مع سوريا بولاية هاتاي، حيث أكد مسؤولون في المعبر عدم وجود أي عبور للاجئين باتجاه تركيا من هذه البوابة وأنه على العكس هناك عمليات عودة نهائية إلى سوريا.