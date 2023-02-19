اليمن يطالب بحماية الأقليات الدينية من إرهاب «الحوثي»

أحمد شعبان (عدن، القاهرة)

اعتبرت الحكومة اليمنية أن تحريض ميليشيات الحوثي الإرهابية على الأقليات الدينية في البلاد وتكفيرهم يؤكد مضي الميليشيات في سياسة الاستهداف الممنهج لتلك الطوائف، مشيرةً إلى أن الأقليات الدينية تعرضت لاستهداف وإرهاب ممنهج على يد الميليشيات منذ الانقلاب، محذرة في ذات السياق من الآثار الكارثية لذلك على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن تحريض زعيم ميليشيات الحوثي الإرهابية عبد الملك الحوثي، في كلمة لعناصره أمس الأول، على الأقليات الدينية في اليمن، وعلى رأسها الطائفة البهائية، وتكفيرهم، يؤكد مضي الميليشيات في سياسة الاستهداف الممنهج لتلك الطوائف، واضطهاد اتباعها على خلفية معتقداتهم.

وأضاف الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن «الأقليات الدينية، ومن ضمنها البهائيين، تعرضت لاستهداف وإرهاب ممنهج على يد ميليشيات الحوثي منذ انقلابها، تنوعت بين مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف والاعتقال بتهم ملفقة والإخفاء والتعذيب النفسي والجسدي، والنفي القسري، وإخضاعهم لمحاكمات غير قانونية، ونهب ممتلكاتهم واقتحام ومصادرة مقراتهم».

وحذر الإرياني، من «محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية عبر هذا الشحن والتحريض العلني لعناصرها، خلق الفتنة بين مكونات المجتمع اليمني المسالم، ومن ضمنهم البهائيون الذين يمثلون جزءاً لا يتجزأ منه، وعاشوا لقرون في وئام وإخاء، والآثار الكارثية لهذا الخطاب المتطرف على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي».

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على ميليشيات الحوثي لوقف ممارساتها العنصرية ضد الأقليات الدينية، ووقف كل أشكال الملاحقات والتضييق على خلفية المعتقد باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب حقوقيون يمنيون بتشكيل لجان محلية ودولية قانونية للتحقيق في جرائم الميليشيات الحوثية بحق كافة أطياف الشعب اليمني، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها وتحميل الميليشيات الإرهابية المسؤولية القانونية والأخلاقية وما يترتب عليها من آثار.

وأكد مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، أن ميليشيات الحوثي تمارس انتهاكات خطيرة بأبشع الصور الإرهابية منذ 8 سنوات، ومنها تفجير المنازل المعارضين لفكرها المتطرف، في انتهاك صارخ للقوانين والقيم والمواثيق الدولية، وهي جرائم تندرج ضمن جرائم الحرب وضد الإنسانية.

وقال الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»: إن «تفجير منازل المعارضين تمزيق للنسيج الاجتماعي، وتهجير للسكان، واستهداف للأبرياء والأطفال والنساء وتشريدهم، حيث تعمل الميليشيات على بث الرعب في المجتمع، وتأتي هذه الأعمال الانتقامية في الوقت الذي يبذل فيه العديد من الدول جهوداً لإيقاف الحرب، غير أن الميليشيات تؤكد للعالم أنها مجرد أداة تُستخدم لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، ولا تستطيع العيش إلا في أجواء الرصاص والقتال، الأمر الذي يحتم على الأمم المتحدة ومنظماتها والهيئات الدولية اتخاذ موقف صارم تجاه الميليشيا وإعلانها منظمة إرهابية».

ونوه الزبيري إلى أن «الانتهاكات الحوثية موثقة، ولن تسقط بالتقادم وسينال المجرمون عقابهم الرادع، وأن ذاكرة الشعب حية ولن ينسى هذه الجرائم وستتحقق العدالة»، مطالباً بتشكيل لجان محلية ودولية قانونية للتحقيق وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها.

من جانبه، أوضح الكاتب الحقوقي والمحلل السياسي اليمني همدان ناصر العليي أن الميليشيات الإرهابية تفجر منازل المخالفين لها سياسياً ومذهبياً بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسرياً.

وأوضح العليي في تصريح لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي تعمل على إحداث تغيير ديموجرافي في المناطق التي تسيطر عليها، من خلال فرض فكرها الطائفي وتهجير المخالفين، في عملية عقاب جماعي لآلاف الأسر التي يتم تشريدها وحرمانها من أبسط حقوقها.

ولفت العليي إلى أن «الحوثي» يحرص على تفكيك النسيج الاجتماعي والقبلي والسياسي والديني للشعب اليمني، وتستهدف الجماعة زعماء ووجهاء القبائل والأكاديميين والكتاب والصحفيين والناشطين الحقويين الذين يرصدون انتهاكاتها، وتفجر منازلهم انتقاماً منهم ورسالة للمناطق الرافضة لتمددهم.

وشدد الكاتب الحقوقي على أن هذا الواقع المأساوي بحاجة إلى تحرك جاد وفوري من المنظمات الدولية لإيقاف عمليات تدمير المنازل والتهجير القسري والتطهير الطائفي التي تمارس يومياً في اليمن ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.