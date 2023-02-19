الإثنين 20 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العراق: انتصرنا على الإرهاب و«داعش» انتهى

جندي عراقي خلال تدريبات عسكرية في صحراء نينوى (أ ف ب)
20 فبراير 2023 02:15

هدى جاسم (بغداد)

أخبار ذات صلة
اليمن يطالب بحماية الأقليات الدينية من إرهاب «الحوثي»
الجيش الأميركي يعتقل قيادياً «داعشياً» في سوريا

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني، أمس، إن بلاده ليست في حاجة إلى قوات قتالية من التحالف الدولي، بل إلى مستشارين لأغراض الأمن والتشاور، مشدداً على أن لا وجود لتنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، مؤكداً أن التنظيم «انتهى عسكرياً وميدانياً» في البلاد.
وأضاف السوداني في مؤتمر ميونيخ للأمن: «لسنا في حاجة إلى قوات قتالية من التحالف الدولي ولكن إلى مستشارين لأغراض الأمن والتشاور»، مشدداً على أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي للعراق.
 وكان رئيس الوزراء العراقي صرح أمس الأول، بأنه لا وجود لـ«داعش» اليوم، كتنظيم يسيطر على الأرض وإنما «عصابات منهزمة» تلاحقها الأجهزة الأمنية.
وأشار السوداني في تصريحاته، أمس، إلى أن قانون النفط والغاز سيُشرع خلال العام الحالي.
وتابع: «نحتاج مساعدة المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين الإرهابيين ومنع تمويلهم، الإرهاب يستهدف الجميع وليس العراق فقط والتكاتف وحده يقضي عليه».
وقال: إن «العراق لم يعد يشكل مشكلة أمنية أو سياسية أو جزءاً من مشاكل مكافحة الإرهاب»، مؤكداً أنه مفتاح للحل في المنطقة.
واعتبر أن «العراق يشكل حجر الزاوية لنظام إقليمي مستقر قائم على التعايش والتعاون والشراكات الاقتصادية الخادمة للمنطقة».
وقال السوداني: إن حكومته ترتكز على 5 أولويات لمكافحة الفقر، والفساد والإصلاحات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تأخذ حيزاً كبيراً من الجهود المبذولة بهدف تنويع مصادر الدخل واستثمار الموارد.
وأضاف: «أعمل شخصياً على وضع إصلاحات هيكلية للاقتصاد وإصلاحات جذرية للنظام المالي والمصرفي ليتماشى مع النظام العالمي»، لافتاً إلى أن «العراق يعتبر التغيرات المناخية تهديداً وجودياً له، بسبب حرق الغاز المصاحب الذي لم تستثمره الحكومات السابقة، كما نضع مشاكل التصحر وشحّ المياه أولويةً للمعالجة ونتّجه للطاقة المتجددة، خياراً أساسياً».
وعلى الصعيد الأمني، قال السوداني إن بلاده انتصرت على الإرهاب، مؤكداً في الوقت ذاته أن قوات الأمن أصبحت على درجة عالية من الكفاءة للمحافظة على أمن البلاد.  وشدد السوداني على أن لدى القوات العراقية القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

العراق
الإرهاب
داعش
محمد شياع السوداني
آخر الأخبار
طائرة تابعة لطيران الإمارات (أرشيفية)
الاقتصادي
"طيران الإمارات" تنشئ مركزاً جديداً لتدريب الطيارين بتكلفة 135 مليون دولار
اليوم 15:42
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
اليوم 15:28
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
الرياضي
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
اليوم 15:24
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
الإمارات
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
اليوم 15:21
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"
عربي ودولي
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة"
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©