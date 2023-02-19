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الجيش الأميركي يعتقل قيادياً «داعشياً» في سوريا

الجيش الأميركي يعتقل قيادياً «داعشياً» في سوريا
20 فبراير 2023 02:14

واشنطن (وكالات)

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أعلن الجيش الأميركي أن جنوده تمكنوا بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، من اعتقال قيادي بتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، فيما تعرضت قاعدة للتحالف الدولي في شمال غربي سوريا إلى هجوم بصاروخين لم يسفر عن ضحايا أو جرحى أو وقوع أضرار.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: إن القيادي المعروف باسم «بتار» متورط في التخطيط لهجمات على مراكز اعتقال وتصنيع عبوات ناسفة. 
وأضافت أنه لم يسقط ضحايا أو جرحى بين المدنيين أو الجنود الأميركيين المشاركين في العملية التي نفذت بوساطة مروحية وبمشاركة قوات سوريا الديمقراطية. وأشارت القيادة المركزية إلى أن العملية جاءت بعد يوم من إصابة 4 جنود أميركيين خلال قيامهم بمهمة أخرى لتحييد قيادي بارز آخر في التنظيم الإرهابي شمال شرقي سوريا. 
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، تعرض قاعدة عسكرية في سوريا تستخدمها قوات التحالف إلى هجوم بصاروخين، أمس الأول.
وقالت القيادة المركزية: إن «الصاروخين اللذين استهدفا القاعدة الواقعة في القرية الخضراء، شمال غربي سوريا، لم يوقعا ضحايا أو جرحى بين القوات الأميركية أو القوات التابعة للتحالف، كما لم يتسبب الهجوم في أضرار للبنية التحتية للقاعدة أو المعدات بها».

الجيش الأميركي
داعش
سوريا
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