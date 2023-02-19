إحباط هجمات «حوثية» في الحديدة

عدن (الاتحاد)

أحبطت القوات اليمنية المشتركة هجمات شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي.

وردت القوات المشتركة بحزم على تحركات لميليشيا الحوثي ومصادر نيران أسلحتها الرشاشة أثناء استهدافها أعياناً مدنية ومحاولاتها استهداف مواقع عسكرية جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة رصدت تحركات من قِبل الميليشيات لاستحداث تحصينات والتمركز في مواقع مستحدثة، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم، مؤكداً إجبار عناصر الميليشيات الإرهابية على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.

وبالتزامن، أخمدت الوحدات المرابطة من القوات اليمنية المشتركة في خطوط التماس، مصادر نيران حوثية استهدفت أعياناً مدنية جنوب مديرية «الجراحي»، كما حاولت استهداف مواقع عسكرية جنوب مديرية «التحيتا»، وفقاً لذات المصدر.في غضون ذلك، أُصيبت امرأة في محافظة مأرب، إثر تعرضها لانفجار لغم من مخلفات الميليشيات الحوثية في أحد مراعي الماشية.

وقالت مصادر محلية إن المرأة التي انفجر اللغم بها كانت في عودتها إلى المنزل من نشاط الرعي.

وأوضحت المصادر أنها رصدت، خلال الفترة الماضية، 15 مدنياً سقطوا قتلى وجرحى في مديرية «رغوان» بسبب وقائع الألغام ومخلفات الحرب الحوثية.