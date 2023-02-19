الأمم المتحدة: 22 ألف مهاجر أفريقي وصلوا لليمن خلال شهرين

عدن (الاتحاد)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، وصول نحو 22 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهرين.

وقال تقرير صادر عن المنظمة، إن «مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت وصول 10 آلاف و707 مهاجرين إلى اليمن، خلال يناير 2023».

وأفاد التقرير أن «هؤلاء يزيدون بنسبة 1 % عن شهر ديسمبر 2022، حيث تتبعت المصفوفة وصول 10 آلاف و620 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن».

وأشار التقرير إلى أن 97 % من هؤلاء المهاجرين قدموا من إثيوبيا، فيما البقية من الصومال.

يشار إلى أن العديد من المهاجرين الأفارقة يتدفقون بشكل مستمر إلى اليمن، حيث يتخذ معظمهم البلاد ممراً إلى دول أخرى من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.

وتستغل الميليشيات الإرهابية، المهاجرين غير الشرعيين في أعمالها القتالية ضد الحكومة اليمنية.