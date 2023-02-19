الإثنين 20 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السودان.. التوقيع على صيغة محدثة لاتفاق جوبا

عبدالفتاح البرهان وسلفا كير ميارديت عقب توقيع الاتفاق (من المصدر)
20 فبراير 2023 02:14

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خبراء سودانيون لـ«الاتحاد»: تفكيك نظام البشير أول تحديات الحكومة المرتقبة
دقلو يؤكد التزامه بالاتفاق الإطاري ودمج الدعم السريع بالجيش

وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة، أمس، على صيغة محدثة لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، فيما أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التزام الخرطوم بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، مشدداً على أن «لا عودة للحرب».
ووُقع على الاتفاق بحضور البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وشملت الحركات المسلحة الموقعة على الصيغة الجديدة للاتفاق حركة «العدل والمساواة» و«جيش تحرير السودان» و«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» و«مؤتمر البجا المعارض».
ووقع عضو المجلس الانتقالي السوداني شمس الدين كباشي الصيغة نيابة عن الحكومة السودانية.
ودعا سلفا كير في كلمته في حفل التوقيع، حركتي «عبد العزيز الحلو» و«عبد الواحد محمد نور» للانضمام إلى الاتفاق. 
وقال البرهان، في كلمة خلال حفل التوقيع على المصفوفة المحدثة، إن حكومة البلاد ملتزمة بالعمل على تطبيق «المصفوفة المحدثة» لاتفاق جوبا بتوقيتاتها الجديدة حتى يتحقق السلام في ربوع البلاد.
وأكد الالتزام التام بتنفيذ بنود الاتفاقية، معتبراً أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، مشدداً على أن العودة للحروب أمر غير مطروح.
وقال: «نريد أن نوقف الحروب إن كانت داخلية أو خارجية».
وأضاف البرهان: «الصيغة المحدثة لاتفاق جوبا للسلام ستشكل دافعاً قوياً لتنفيذ ما تبقى من الاتفاق».
من جهتها، عبرت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» ستيفاني كوري عن أملها تنفيذ الاتفاق في القريب العاجل.
وقالت كوري »إن تنفيذ الاتفاق يتطلب التزام الموقعين والنأي بخلافاتهم واتخاذ خطوات واقعية بكل شفافية، والتشاور مع الشركاء لتلبية احتياجات السكان».
وأضافت أن «التنفيذ يتطلب أيضاً ضمانات، والتحلي بمسؤولية للمضي قدماً في إزاحة العوائق وتقديم الدعم السياسي والفني والمالي لتنفيذ الاتفاق والتنسيق مع المجتمع الدولي».
ويحدد اتفاق جوبا للسلام، والذي تم توقيعه في أكتوبر 2020 الطريق لتقاسم السلطة والثروة بين الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» التي تضم مجموعة من الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية، كما ينص على تخصيص 7 مليارات دولار، لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالنزاعات.
ويشمل اتفاق السلام 8 بروتوكولات تناقش «قضايا تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض والحواكير».
لكن خلافات أدت إلى عدم توقيع بعض الحركات على الاتفاق، ومطالبات بإلغاء المسار المتعلق بشرق السودان.
وكانت بعض الأطراف المشاركة في الاتفاق قد وضعت مطلع الشهر الجاري، «خارطة طريق عملية» لتنفيذ اتفاق السلام، واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة على الاتفاق، خلال مؤتمر عقد بين 13 يناير و3 فبراير.
وفي سياق آخر، أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، التزامه بمبدأ جيش واحد متطور وبعيد عن السياسة والاقتصاد.
وقال حميدتي في خطاب متلفز: «إننا في قوات الدعم السريع ملتزمون بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها».
حميدتي الذي يشغل أيضاً نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أضاف: «نحن ملتزمون بصدق بالانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتحدثها وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاقتصاد كلياً».
وأشار إلى أن «الدعم السريع نشأ كمساند ومساعد للقوات المسلحة، وينص قانونه على أنه جزء منها. جمعتنا مع القوات المسلحة خنادق القتال حماية للوطن ولنا معها عهود لن نخونها أبداً».
ولفت حميدتي إلى أن «الاتفاق الإطاري وضع أساساً متيناً للمبادئ الرئيسية التي تعيد للمؤسسة العسكرية ما فقدته؛ لذا سنمضي فيه بصدق وجدية حتى تتحقق أهدافه كاملة غير منقوصة، فهذا الاتفاق حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها دون تجزئة».

السودان
جوبا
عبد الفتاح البرهان
آخر الأخبار
طائرة تابعة لطيران الإمارات (أرشيفية)
الاقتصادي
"طيران الإمارات" تنشئ مركزاً جديداً لتدريب الطيارين بتكلفة 135 مليون دولار
اليوم 15:42
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
اليوم 15:28
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
الرياضي
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
اليوم 15:24
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
الإمارات
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
اليوم 15:21
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"
عربي ودولي
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة"
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©