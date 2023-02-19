مصر تدعو إلى تضافر الجهود الأفريقية لاحتواء الصراع بالقارة

أديس أبابا (الاتحاد)

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تضافر الجهود الأفريقية لاحتواء مواضع الصراع في القارة وإيجاد الحلول الدائمة لها، وضرورة اتساق تلك الحلول مع مبادئ العدالة والإنصاف وإعلاء مصلحة الشعوب، مؤكدًا أهمية أن يرتكن أطراف النزاعات لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل والتنفيذ الأمين لها.

وشدد شكري في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول البند الخاص بتقرير أنشطة مجلس السلم والأمن، على ضرورة التعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية بالقارة بمنظور شامل، بما يتناول الأسباب الجذرية لتلك التحديات ويتعاطى مع مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض وزير الخارجية المصري، الأوضاع في السودان وما تحققه من تقدم نحو إعادة الاستقرار والانتهاء من المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم اللازم لليبيا نحو عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت مظلة سلطة تنفيذية محايدة بما يعيد لليبيا سيادتها واستقرارها.