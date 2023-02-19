الجزائر تخصص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في أفريقيا

أديس أبابا (الاتحاد)

أعلنت الجزائر، أمس، تخصيص مبلغ مالي قدره مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، حسب رئيس وزرائها أيمن بن عبد الرحمن.

وكان بن عبد الرحمن يتحدث في كلمة نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون، خلال القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال رئيس الوزراء: «قررت الجزائر ضخ مليار دولار لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لا سيما منها تلك التي يكتسي طابعاً اندماجياً أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة».

وأوضح أن «هذه الخطوة تأتي قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في أفريقيا بالتنمية».

وتطمح الجزائر لتعزيز تواجدها الاستثماري في الخارج، لزيادة مصادر الدخل والاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية، بعيدا عن النفط الخام أو مصادر الطاقة التقليدية.

وستباشر وكالة التعاون الدولي، إجراءات تنفيذ المبادرة، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها.

ووكالة التعاون الدولي الجزائرية تم تأسيسها عام 2020 من قبل تبون، وورد في بيان مهامها «المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني».