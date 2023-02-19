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مناورات أميركية مفاجئة مع كوريا الجنوبية واليابان

مناورات أميركية مفاجئة مع كوريا الجنوبية واليابان
20 فبراير 2023 02:14

سيؤول (وكالات)

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أجرت الولايات المتحدة، أمس، مناورات جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية ومع اليابان شملت قاذفات استراتيجية بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من طراز هواسونج-15 في «تدريب إطلاق مفاجئ».
وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن التدريبات الجوية التي شاركت فيها مقاتلات من طراز «إف-35 إيه» و«إف-15 كيه» من كوريا الجنوبية و«إف-16» من الولايات المتحدة لمرافقة قاذفات أميركية من «طراز بي-1بي» أظهرت القدرات الدفاعية «الساحقة» للحلفاء. وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إن التدريبات «عززت قدرة العمليات المشتركة، وأكدت التزام واشنطن الصارم بالدفاع عن شبه الجزيرة الكورية وتنفيذ الردع الموسع».
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن طائرات «إف-15» حلقت فوق بحر اليابان جنباً إلى جنب مع قاذفات أميركية من «طراز بي-1» وطائرات «إف-16» في مناورات تكتيكية.

الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
اليابان
كوريا الشمالية
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