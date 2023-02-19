الإثنين 20 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أفغانستان: تحويل القواعد الأجنبية السابقة لـ«مناطق اقتصادية»

أفغانستان: تحويل القواعد الأجنبية السابقة لـ«مناطق اقتصادية»
20 فبراير 2023 02:14

كابول (رويترز) 

أخبار ذات صلة
باكستان.. مقتل 7 إرهابيين خلال اشتباكات مع الأمن
السويد والدنمارك تمنحان اللجوء لنساء وفتيات أفغانيات

أفاد القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر، في بيان، أمس، بأن حكومة طالبان ستمضي قدماً في خطط لتحويل القواعد العسكرية الأجنبية السابقة إلى مناطق اقتصادية خاصة للشركات.
وقال القائم بأعمال وزير التجارة، في ديسمبر، إن وزارته تعمل على خطة تتعلق بقواعد أميركية سابقة، و«ستقدمها للجنة الاقتصادية من أجل اعتمادها».
وقال الملا برادر في بيان: «عقب نقاش مستفيض، تقرر أن تتولى وزارة التجارة والصناعة السيطرة تدريجياً على المتبقي من القواعد العسكرية التابعة للقوات الأجنبية، بهدف تحويلها إلى مناطق اقتصادية خاصة».
وأضاف أن خطة تجريبية ستبدأ لتحويل القواعد في العاصمة كابول وفي إقليم بلخ بشمال البلاد.
ويعاني الاقتصاد الأفغاني، وتحذر منظمات المساعدات من أزمة إنسانية حادة.

أفغانستان
عبد الغني برادر
طالبان
آخر الأخبار
طائرة تابعة لطيران الإمارات (أرشيفية)
الاقتصادي
"طيران الإمارات" تنشئ مركزاً جديداً لتدريب الطيارين بتكلفة 135 مليون دولار
اليوم 15:42
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
اليوم 15:28
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
الرياضي
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
اليوم 15:24
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
الإمارات
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
اليوم 15:21
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"
عربي ودولي
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة"
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©