أفغانستان: تحويل القواعد الأجنبية السابقة لـ«مناطق اقتصادية»

كابول (رويترز)

أفاد القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر، في بيان، أمس، بأن حكومة طالبان ستمضي قدماً في خطط لتحويل القواعد العسكرية الأجنبية السابقة إلى مناطق اقتصادية خاصة للشركات.

وقال القائم بأعمال وزير التجارة، في ديسمبر، إن وزارته تعمل على خطة تتعلق بقواعد أميركية سابقة، و«ستقدمها للجنة الاقتصادية من أجل اعتمادها».

وقال الملا برادر في بيان: «عقب نقاش مستفيض، تقرر أن تتولى وزارة التجارة والصناعة السيطرة تدريجياً على المتبقي من القواعد العسكرية التابعة للقوات الأجنبية، بهدف تحويلها إلى مناطق اقتصادية خاصة».

وأضاف أن خطة تجريبية ستبدأ لتحويل القواعد في العاصمة كابول وفي إقليم بلخ بشمال البلاد.

ويعاني الاقتصاد الأفغاني، وتحذر منظمات المساعدات من أزمة إنسانية حادة.