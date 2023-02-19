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30 ألف طن قمح أوكراني لكينيا وإثيوبيا

30 ألف طن قمح أوكراني لكينيا وإثيوبيا
20 فبراير 2023 02:14

كييف (وكالات) 

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يكتسب تنفيذ برنامج «حبوب من أوكرانيا» زخماً، حيث يجري حالياً تحميل سفينة بـ25 ألف طن من القمح في ميناء تشورنومورسك الأوكراني وستبحر قريباً إلى جمهورية كينيا. جاء ذلك في إيجاز صحفي، لوزير السياسة الزراعية والغذائية الأوكراني ميكولا سولسكي، في ميناء تشورنومورسك. 
وستنقل السفينة «فالساميتيس» 25 ألف طن من القمح إلى كينيا و5000 طن من القمح إلى إثيوبيا، بدعم من سلوفينيا وجمهورية التشيك. 
وقال السفير السلوفيني لدى أوكرانيا توماس مينسين، إن سلوفينيا انضمت إلى برنامج «حبوب من أوكرانيا» في 26 نوفمبر 2022، بعد أن خصصت مليون يورو لمساعدة سكان أفريقيا. وذكر السفير التشيكي لدى أوكرانيا راديك ماتولا أن جمهورية التشيك ستواصل دعم هذا البرنامج سياسياً ومالياً. 

 

أوكرانيا
كينيا
إثيوبيا
القمح
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