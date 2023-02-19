ضغط أوكراني على الكونجرس الأميركي لإرسال مقاتلات «إف-16»

ميونيخ (وكالات)

كشف مشرعون أميركيون عن أن مسؤولين أوكرانيين طالبوا أعضاء الكونجرس الأميركي بالضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لإرسال مقاتلات «إف-16» إلى كييف، وأكدوا أن من شأن تلك الطائرات تعزيز قدرة أوكرانيا على ضرب وحدات الصواريخ الروسية بصواريخ أميركية الصنع. وجاءت المطالبات مطلع الأسبوع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، خلال محادثات بين مسؤولين أوكرانيين، من بينهم وزير الخارجية دميترو كوليبا، وأعضاء ديمقراطيون وجمهوريون من مجلسي الشيوخ والنواب.

وقال السناتور مارك كيلي: «أخبرونا بأنهم يريدون (طائرات إف-16) لضرب الدفاعات الجوية الروسية ليتسنى لهم إطلاق مسيّراتهم» خلف خطوط المواجهة الروسية، ومارك كيلي هو رائد فضاء سابق حلق بمقاتلات تابعة للبحرية الأميركية في معارك.

وكان بايدن رد بكلمة «لا»، حينما سُئل الشهر الماضي، إن كان سيوافق على طلب أوكرانيا بإرسال طائرات «إف-16» من تصنيع لوكهيد مارتن.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إنه يتعين على الولايات المتحدة التركيز على توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها فوراً في ساحة المعركة، بدلاً من الطائرات المقاتلة التي تتطلب تدريبات مكثفة.