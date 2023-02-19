الإثنين 20 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ضغط أوكراني على الكونجرس الأميركي لإرسال مقاتلات «إف-16»

ضغط أوكراني على الكونجرس الأميركي لإرسال مقاتلات «إف-16»
20 فبراير 2023 02:14

ميونيخ (وكالات) 

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة"
الرئيس الأميركي يصل كييف.. في زيارة مفاجئة

كشف مشرعون أميركيون عن أن مسؤولين أوكرانيين طالبوا أعضاء الكونجرس الأميركي بالضغط على إدارة الرئيس جو بايدن لإرسال مقاتلات «إف-16» إلى كييف، وأكدوا أن من شأن تلك الطائرات تعزيز قدرة أوكرانيا على ضرب وحدات الصواريخ الروسية بصواريخ أميركية الصنع. وجاءت المطالبات مطلع الأسبوع على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، خلال محادثات بين مسؤولين أوكرانيين، من بينهم وزير الخارجية دميترو كوليبا، وأعضاء ديمقراطيون وجمهوريون من مجلسي الشيوخ والنواب.
وقال السناتور مارك كيلي: «أخبرونا بأنهم يريدون (طائرات إف-16) لضرب الدفاعات الجوية الروسية ليتسنى لهم إطلاق مسيّراتهم» خلف خطوط المواجهة الروسية، ومارك كيلي هو رائد فضاء سابق حلق بمقاتلات تابعة للبحرية الأميركية في معارك.
وكان بايدن رد بكلمة «لا»، حينما سُئل الشهر الماضي، إن كان سيوافق على طلب أوكرانيا بإرسال طائرات «إف-16» من تصنيع لوكهيد مارتن.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إنه يتعين على الولايات المتحدة التركيز على توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها فوراً في ساحة المعركة، بدلاً من الطائرات المقاتلة التي تتطلب تدريبات مكثفة.

أوكرانيا
الكونجرس الأميركي
جو بايدن
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
طائرة تابعة لطيران الإمارات (أرشيفية)
الاقتصادي
"طيران الإمارات" تنشئ مركزاً جديداً لتدريب الطيارين بتكلفة 135 مليون دولار
اليوم 15:42
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
اليوم 15:28
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
الرياضي
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
اليوم 15:24
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
الإمارات
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
اليوم 15:21
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"
عربي ودولي
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة"
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©