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ماكرون يؤكّد لزيلينسكي أنه سيدعم خطته للسلام

أرشيفية
20 فبراير 2023 00:10

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيؤيد خطته للسلام «على الساحة الدولية»، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين.

وقال الإليزيه إن ماكرون «كرر تمسكه بخطة السلام المتضمنة عشر نقاط والتي اقترحها الرئيس زيلينسكي، وأكد له أنه سيدعم هذه المبادرة على الساحة الدولية خلال الأحداث الدبلوماسية المقبلة».

وتطرق الرئيسان أيضا إلى «التذكير الذي حصل (الجمعة في مؤتمر ميونيخ السنوي حول الأمن) لدى الشركاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي بضرورة تعزيز وتسريع وتيرة الدعم العسكري لأوكرانيا والشعب الأوكراني».

من جهته، رحب زيلينسكي عبر تويتر بـ«مواصلة الحوار الودي» مع ماكرون، مؤكدا أنهما ناقشا «تنفيذ خطة السلام».

 

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