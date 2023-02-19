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بوركينا فاسو تعلن انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها

عناصر من الجيش الفرنسي (أرشيفية)
19 فبراير 2023 22:42

اعلن جيش بوركينا فاسو الأحد انتهاء عمليات قوة «سابر» الفرنسية في البلاد، بعد ثلاثة اسابيع من تنديد الحكومة الانتقالية باتفاقات الدفاع التي تربط البلدين، وذلك على وقع استمرار الإرهاب.

وقالت هيئة أركان الجيش في بيان إن «هيئة الأركان العامة للجيوش وقيادة قوة سابر أقامتا هذا السبت 18 فبراير 2023 في حرم معسكر بيلا زاغريه في كامبواسان (عند أطراف واغادوغو) حفلا أنزلت فيه الإعلام في انتهاء رسمي لعمليات القوة (الفرنسية) على أراضي بوركينا».

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المصدر: وكالات
الجيش الفرنسي
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