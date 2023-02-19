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خفر السواحل التونسيون ينقذون أكثر من 400 مهاجر

أرشيفية
19 فبراير 2023 22:14

أعلن خفر السواحل التونسيون الأحد إنقاذ 423 مهاجراً في ليلة واحدة قبالة سواحل البلاد، إضافة إلى إحباط 16 محاولة للهجرة غير القانونية بحراً نحو السواحل الأوروبية.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بيانا قال فيه «تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 فبراير وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط والشمال والجنوب من إحباط عدد 16 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ عدد 423 شخصاً».

والمهاجرون هم 71 تونسياً و352 من جنسيات دول جنوب الصحراء، بحسب البيان.

وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات غير قانونية بحراً إلى السواحل الأوروبية وتحديداً الإيطالية.

وتستقبل إيطاليا أعداداً كبيرة من المهاجرين الواصلين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في عام 2022، من بينهم 18 ألف تونسي.

 

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المصدر: وكالات
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