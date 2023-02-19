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إعصار شديد يهدد جزيرة لا ريونيون الفرنسية

أرشيفية
19 فبراير 2023 21:35

أعلنت السلطات في جزيرة لا ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي أن حال التأهب المناخية ستعلن الأحد في المنطقة كونها مهددة بإعصار شديد سمي فريدي.

وأورد بيان أن إجراءات محددة ستتخذ اعتبارا من الساعة 19,00 (15,00 ت غ)، أي «قبل 24 ساعة من عبور الإعصار على مسافة قريبة» من الجزيرة. وستظل كل المدارس ودور الحضانة مغلقة الاثنين و«الأرجح الثلاثاء».

وقال حاكم لا ريونيون جيروم فيليبيني في مؤتمر صحفي ظهر الأحد: إن درجة التأهب العليا التي تحظر أي انتقال أو خروج «سيبدأ سريانها بحسب تطور الوضع».

وكان الإعصار فريدي بدأ عصرا على بعد 1125 كلم شمال شرق سواحل الجزيرة مع رياح بلغت سرعتها 310 كلم في الساعة. ويتجه بسرعة 24 كلم في الساعة على طول مسار غربي يجعله قريبا من الجزيرة.

وقالت دائرة الأرصاد الفرنسية إن الإعصار «الشديد والمؤثر» سيعبر على مسافة قريبة من لا ريونيون ليل الاثنين الثلاثاء، مع رياح شديدة. وتوقعت أن تتحسن الظروف المناخية اعتبارا من صباح الثلاثاء.

وفريدي هو الإعصار الأول البالغ الشدة الذي يهدد مناطق مأهولة في الحوض الجنوبي الغربي للمحيط الهندي منذ الإعصار غافيلو في مارس 2004.

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