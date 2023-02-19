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روسيا تتهم أوكرانيا بالتخطيط لـ«حادث نووي»

مبنى وزارة الدفاع الروسية
19 فبراير 2023 21:28

قالت روسيا اليوم الأحد إن أوكرانيا تعتزم شن هجوم نووي على أراضيها لتحميل موسكو مسؤوليته قبل اجتماع للأمم المتحدة، دون تقديم أدلة على هذا الاتهام.

ومنذ بدء هجومها على أوكرانيا قبل ما يقرب من عام، اتهمت روسيا بشكل متكرر كييف بالتخطيط لعمليات «زائفة» بأسلحة غير تقليدية، باستخدام مواد بيولوجية أو مشعة. ولم يحدث مثل هذا الهجوم حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن مواد مشعة تم نقلها إلى أوكرانيا من دولة أوروبية وإن كييف تستعد لعمل «استفزازي» واسع النطاق.

وأضافت «الهدف من هذا الاستفزاز هو اتهام الجيش الروسي بشن هجمات عشوائية مزعومة على منشآت مشعة خطرة في أوكرانيا، مما يؤدي إلى تسرب مواد مشعة وحدوث تلوث في المنطقة».

 

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المصدر: وكالات
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