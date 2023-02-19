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أميركا تقدم 100 مليون دولار إضافية لتركيا وسوريا

أميركا تقدم 100 مليون دولار إضافية لتركيا وسوريا
19 فبراير 2023 20:54

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد خلال زيارة لتركيا عن مساعدات إضافية بمئة مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلزال الذي أودى بنحو 45 ألف شخص في الأراضي التركية والسورية.

ووصل وزير الخارجية الأميركي الذي حطّت طائرته في قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا، إلى البلاد وافدا من ألمانيا، حيث شارك في مؤتمر ميونيخ للأمن، في زيارة يسعى من خلالها لتأكيد دعم الولايات المتحدة لحليفتها التي دمّرها زلزال.

وانطلاقا من هذه القاعدة يتم نقل المساعدات الإنسانية، خصوصاً الأميركية، لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير وبلغت شدّته 7,8 درجة.

واستقل بلينكن مروحية أقلعت من القاعدة الجوية في جولة تفقدية لمحافظة هاتاي المدمّرة في جنوب شرق تركيا.

والزلزال هو أسوأ كارثة تواجهها تركيا المعاصرة، وقد أسفر عن مقتل 40 ألفا و689 شخصاً على الأراضي التركية.

وقال بلينكن «حين نرى حجم الأضرار وعدد المباني وعدد الشقق وعدد المنازل التي دمّرت، (ندرك) ضرورة بذل جهد هائل لإعادة الإعمار، ونحن ملتزمون بذل هذا الجهد».

وتابع «نضيف مئة مليون دولار لتقديم المساعدة لمن هم بأمس الحاجة إليها».

وأفادت مصادر أميركية بأن وزير الخارجية سيلتقي عصرا مسؤولين عسكريين وإنسانيين يتولّون تنسيق عمليات توزيع المساعدات الأميركية على ضحايا الكارثة.

عصر الأحد، أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) وقف جهود البحث عن ناجين في كلّ المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً.

واعتبارا من اليوم التالي لوقوع الزلزال الذي ضرب سوريا أيضا، نشرت الولايات المتحدة عدداً من فرق البحث والإنقاذ ضمت نحو مئتي عنصر، وحرّرت دفعة من مساعدات إنسانية بـ85 مليون دولار.

كذلك قدّمت واشنطن مروحيات «بلاك هوك» و«شينوك» لنقل الإمدادات.

ووجّهت الأمم المتحدة نداء لجمع مليار دولار من أجل توفير مساعدة دولية لتركيا.

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