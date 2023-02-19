أكبر رئيس أميركي.. يتلقى رعاية في منزله

يتلقى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (98 عاما) رعاية في منزله حيث "يمضي ما تبقى له من وقت" بعد إدخاله مرات عدة إلى المستشفى، كما أعلنت مؤسسته داعية إلى احترام حياته الخاصة في هذه الظروف.
ويقيم كارتر الأكبر سنا بين الرؤساء الأميركيين السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة وحائز جائزة نوبل للسلام في بلدة بلينز في ولاية جورجيا الأميركية مع زوته روزالين.
وكارتر الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، مولود في تلك القرية الصغيرة وعمل فيها مزارعا للفول السوداني قبل أن يصبح حاكماً ثم يترشح للرئاسة تحت راية الحزب الديمقراطي.
وقال مركز كارتر في بيان نُشر على تويتر "بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى، قرر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر اليوم قضاء وقته المتبقي في المنزل مع أسرته وتلقي رعاية خاصة بالمسنين بدلاً من تدخل طبي إضافي".