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بلينكن في تركيا لتأكيد دعم واشنطن لأنقرة

بلينكن في تركيا لتأكيد دعم واشنطن لأنقرة
19 فبراير 2023 19:38

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى تركيا الأحد في زيارة يسعى من خلالها لتأكيد دعم الولايات المتحدة لحليفتها التي دمّرها زلزال أودى بنحو 45 ألف شخص في الأراضي التركية والسورية.
وحطّت طائرة بلينكن في قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب شرق تركيا التي وصلها وافدا من ألمانيا حيث شارك في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وانطلاقا من هذه القاعدة يتم نقل المساعدات الإنسانية، خصوصا الأميركية، لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير وبلغت شدّته 7,8 درجات.
وهذه أسوأ كارثة تواجهها تركيا المعاصرة، وقد أسفرت عن مقتل 40 ألفا و689 شخصا على الأراضي التركية.
وأفادت مصادر أميركية بأن وزير الخارجية سيلتقي عصرا مسؤولين عسكريين وإنسانيين يتولّون تنسيق عمليات توزيع المساعدات الأميركية على ضحايا الكارثة، وسيطّلع على الجهود الإنسانية المبذولة في محافظة هاتاي.
واعتبارا من اليوم التالي لوقوع الزلزال الذي ضرب سوريا أيضا، نشرت الولايات المتحدة عددا من فرق البحث والإنقاذ ضمت نحو مئتي عنصر، وحرّرت دفعة من مساعدات إنسانية بـ85 مليون دولار.
كذلك قدّمت واشنطن مروحيات "بلاك هوك" و"شينوك" لنقل الإمدادات.
ووجّهت الأمم المتحدة نداء لجمع مليار دولار من أجل توفير مساعدة دولية لتركيا.

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