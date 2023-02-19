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بكين: لا نريد إطالة أمد الأزمة الأوكرانية

من كييف (أرشيفية)
19 فبراير 2023 18:56

قال كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية وانج يي، لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر ميونخ للأمن أمس السبت، "لا نريد أن نرى إطالة لأمد الأزمة الأوكرانية، ونحن على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتجنب المزيد من التدهور في الوضع والمثابرة في السعي من أجل السلام." بحسب الخارجية الصينية.

وقال وانج، في بيان أصدرته الخارجية الصينية اليوم الأحد، "يتعين على الجانبين الحفاظ على الانفتاح والتعاون والعمل معا للحفاظ على استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وناقش وانج وبوريل أيضا، في اجتماعهما أمس السبت، الشأن الأوكراني، حيث قال وانج إن الصين "تصر على تعزيز السلام والمحادثات، ومستعدة لتعزيز التواصل مع الاتحاد الأوروبي والمثابرة في إيجاد حل سياسي".

واجتمع وانج أيضا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في ميونيخ، وقال له إن الصين تريد "السلام والمحادثات".

 

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