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تركيا: حصيلة قتلى الزلزال تقترب من 41 ألفاً

فريق إنقاذ يبحث في ركام مبنى دمره الزلزال في تركيا
19 فبراير 2023 18:03

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا "آفاد" اليوم الأحد أن إجمالي عدد الأشخاص في تركيا، الذين لقوا حتفهم، في الزلزال المدمر، بلغ 40 ألفا و689 .

وقال رئيس "آفاد"، يونس سيزر للصحفيين في أنقرة إن جهود البحث والإنقاذ في تسع محافظات دمرها الزلزال، انتهت، فيما عدا كهرمان مرعش، وهاطاي.

ويعتقد أنه تم إجلاء أكثر من 2ر1 مليون شخص، في منطقة الكارثة في جنوب شرق تركيا. وذكر سيزر أن أكثر من مليون من السكان المحليين يعيشون حاليا في مراكز إيواء مؤقتة في محافظات ضربها الزلزال.

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المصدر: وكالات
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