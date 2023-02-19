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تركيا تعلن انتهاء أعمال البحث باستثناء مرعش وهاتاي

من عمليات البحث عن ناجين
19 فبراير 2023 17:50

قرّرت تركيا الأحد بعد أربعة عشر يوماً من زلزال السادس من فبراير، وقف جهود البحث عن ناجين في كلّ المناطق باستثناء محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضرراً.

وقال رئيس الإدارة يونس سزر إنّ "جهود البحث انتهت في العديد من المحافظات.

وهي تتواصل في محافظتي كهرمان مرعش وهاتاي، في حوالى أربعين مبنى". وأسفر الزلزال، الذي بلغت قوته 7,8 درجة والذي أحدث دماراً هائلاً في جنوب البلاد وفي سوريا، عن مقتل 40689 شخصاً في تركيا، وفقاً للحصيلة الرسمية النهائية التي نشرتها الإدارة الأحد.

 

 

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