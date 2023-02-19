الإثنين 20 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

دقلو يؤكد التزامه بالاتفاق الإطاري ودمج الدعم السريع بالجيش

محمد حمدان دقلو
19 فبراير 2023 17:39

أكد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" التزامه الكامل بالاتفاق الإطاري الذي نص على الوصول إلى جيش مهني واحد؛ مشيرا إلى إن دمج قوات الدعم السريع التي يقودها تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة ووفقا لجدول زمني حدده هذا الاتفاق بالفعل.

وفي خطاب متلفز في مقر قيادة قوات الدعم السريع في الخرطوم، أكد دقلو التزامه أيضا بالإصلاح الأمني والعسكري وخروج القوات الأمنية من السياسة والاقتصاد وفقا لما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكريين في الخامس من ديسمبر 2022.

وأوضح "اننا في قوات الدعم السريع ملتزمين بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها، كما اننا ملتزمين بصدق بالانخراط في عمليات الاصلاح الامني والعسكري، بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتحدثها وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاقتصاد كلياً، وتمكنها من التصدي الفعال لكل ما يهدد أمن البلاد وسلامها".

وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد رهن استمرار الجيش في الاتفاق الإطاري، بدمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش.

وينص مشروع الدستور الانتقالي الذي بني عليه الاتفاق الإطاري على توحيد القوات المسلحة في البلاد في جيش مهني واحد.

 

أخبار ذات صلة
السودان.. التوقيع على صيغة محدثة لاتفاق جوبا
خبراء سودانيون لـ«الاتحاد»: تفكيك نظام البشير أول تحديات الحكومة المرتقبة
المصدر: وكالات
الجيش السوداني
السودان
محمد حمدان دقلو
آخر الأخبار
طائرة تابعة لطيران الإمارات (أرشيفية)
الاقتصادي
"طيران الإمارات" تنشئ مركزاً جديداً لتدريب الطيارين بتكلفة 135 مليون دولار
اليوم 15:42
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض "جلفود 2023"
اليوم 15:28
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
الرياضي
شباب الأهلي.. «استثناء الهلال» في «الأبطال»!
اليوم 15:24
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
الإمارات
تعاون بين "التربية" ومنصة "كورسيرا" للتعلم مدى الحياة
اليوم 15:21
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة للغاية"
عربي ودولي
زيلينسكي: زيارة بايدن إلى كييف "علامة دعم مهمّة"
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©