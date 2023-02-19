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روسيا: الغرب غير مستعد لمبادرات السلام بأوكرانيا

دبابة مدمرة على طريق بمنطقة خيرسون ، جنوب أوكرانيا
19 فبراير 2023 15:48

قال الكرملين، اليوم الأحد، إن الدول الغربية لم تبد انفتاحاً أو استعداداً للانخراط في مبادرات سلام لحل الصراع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول: «حتى الآن، لا يوجد استعداد ولا انفتاح على مبادرات السلام من جانب الغرب ككل».

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