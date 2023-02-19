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عربي ودولي
السعودية: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سوريا
فيصل بن فرحان
19 فبراير 2023 15:46
قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، إن إجماعاً بدأ يتشكل في العالم العربي على أنه لا جدوى من عزل سوريا وأن الحوار مع دمشق مطلوب «في وقت ما».
وقال الأمير فيصل: «سترون أن إجماعاً يتزايد ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل في العالم العربي، على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار».
وقال الأمير فيصل: «لذلك، ينبغي أن يمر ذلك عبر حوار مع الحكومة السورية في وقت ما، بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهمية».
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