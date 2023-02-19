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بوريل: على الغرب تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

بوريل: على الغرب تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا
19 فبراير 2023 15:37

 أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن أنه يتم العمل في الاتحاد الأوروبي حالياً على إدخال إجراء جديد لشراء الذخيرة في ظل الحاجة الكبيرة لها بأوكرانيا.

وبحسب تصريحات رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، يتعلق الأمر باستخدام إجراء مشابه للإجراء الذي تم من خلاله ضمان الشراء السريع للقاحات في ظل تفشي وباء كورونا.

ووفقاً لكالاس، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي توفير أموال يتم من خلالها منح طلبيات كبيرة لصناعة الأسلحة بشكل موحد عن طريق الاتحاد الأوروبي.

وأضافت كالاس: "روسيا تطلق في يوم واحد عددًا من قذائف المدفعية يماثل ما تصنعه أوروبا خلال شهر"، وأشارت إلى أنه يتم العمل في مصانع الأسلحة الروسية حاليا في ثلاث دوريات عمل.

 

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المصدر: وكالات
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