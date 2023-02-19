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هيئة الكوارث التركية: سجلنا أكثر من 6000 هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر

هيئة الكوارث التركية: سجلنا أكثر من 6000 هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر
19 فبراير 2023 14:59

 قالت هيئة الكوارث التركية (آفاد)، اليوم الأحد، إن الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحدود التركية السورية، أعقبه حتى الآن أكثر من 6000 هزة ارتدادية.

وقال أورهان تاتار، المسؤول في هيئة إدارة الكوارث التركية، للصحفيين في أنقرة، إن الهيئة كانت تسجل هزات أرضية "كل ثلاث أو أربع دقائق" منذ وقوع الزلزال، وكانت قوة 40 منها أعلى من 5 درجات على مقياس ريختر.

وأشار تاتار إلى أنه من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية، مما سيؤثر سلباً على "السكان المحليين المتضررين" بالفعل.

وحث المسؤول التركي السكان المحليين على الابتعاد عن المباني المتضررة، مضيفاً أن السلطات مازالت تقوم حالياً بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الاستراتيجية، التي تشمل السدود والأنفاق.

جدير بالذكر أن الزلزال المدمر أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير نحو 105 آلاف مبنى أو إلحاق أضرار بها، بالاضافة إلى تشريد عشرات الآلاف في جنوب شرق تركيا. 

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