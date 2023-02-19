رداً على كوريا الشمالية... أميركا واليابان تجريان تدريبات جوية مشتركة
رداً على كوريا الشمالية... أميركا واليابان تجريان تدريبات جوية مشتركة
19 فبراير 2023 13:59
أعلنت شبكة أخبار "فوجي" التليفزيونية اليابانية اعتزام الولايات المتحدة واليابان إجراء تدريبات جوية مشتركة اليوم الأحد رداً على إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات أمس السبت.
وقالت الشبكة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، إن التدريبات ستجرى بالقرب من اليابان وستشارك فيها قاذفات أميركية وطائرات مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء. وأضافت الشبكة أن التدريبات تتوقف على الأحوال الجوية. يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من طراز هواسونج 15- في تحد لقرارات الأمم المتحدة أمس السبت، في أول إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات منذ نوفمبر الماضي.
وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين "في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأميركي أنتوني بلينكن والياباني يوشيماسا هاياشي في ميونخ بألمانيا إن "بيونج يانج ستواجه "عقوبات أكثر صرامة" من المجتمع الدولي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "ندعو الآخرين إلى إدانة هذا الإجراء، واتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك التطبيق الفعال للعقوبات".
وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن الدول الثلاث، إلى جانب باقي دول مجموعة السبع، اتفقت على "اتخاذ رد قوي، بما في ذلك داخل مجلس الأمن الدولي".