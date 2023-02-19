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الأمم المتحدة: 8.8 مليون شخص تضرروا بسبب الزلزال في سوريا

الأمم المتحدة: 8.8 مليون شخص تضرروا بسبب الزلزال في سوريا
19 فبراير 2023 13:46

ذكرت الأمم المتحدة أن 8.8 مليون شخص تضرروا بسبب كارثة الزلزال في سوريا.

وكتبت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، نجاة رشدي، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "من المتوقع أن تحتاج الأغلبية إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية".

وأضافت "الأمم المتحدة ملتزمة تماما ببذل المزيد من الجهود لمساعدة جميع السوريين".

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المصدر: وكالات
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