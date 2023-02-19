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أقدم رئيس أميركي سابق على قيد الحياة يتلقى "رعاية تلطيفية" في منزله

أقدم رئيس أميركي سابق على قيد الحياة يتلقى "رعاية تلطيفية" في منزله
19 فبراير 2023 10:01

يتلقى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر البالغ 98 عاماً "رعاية تلطيفية" في بيته، وفق ما أعلنت مؤسسته في بيان السبت.
وقالت المؤسسة إنه "بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى، قرر الرئيس الأميركي الأسبق اليوم قضاء وقته المتبقي في بيته مع عائلته وتلقي رعاية تلطيفية، بدلاً من تدخل طبي إضافي".
جيمي كارتر هو أكبر رئيس أميركي سابق على قيد الحياة.

 

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المصدر: وكالات
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