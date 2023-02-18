العراق.. تحذيرات من عزوف كبير عن المشاركة بالانتخابات

هدى جاسم (بغداد)

وسط تحذيرات من عزوف كبير بالانتخابات المحلية المقبلة في العراق بسبب قانون الانتخابات المتوقع التصويت عليه قريباً، أكد خبراء ومحللون أن فرصة الكتل السياسية الصغيرة قد تنعدم في الفوز.

و«سانت ليغو» طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندرية سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، وتقلل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها، وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة.

وحذر رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية خالد حسن الدراجي، أمس، من عزوف كبير بالانتخابات المقبلة بسبب قانون الانتخابات وفق نظام «سانت ليغو».

وقال الدراجي، في تصريحات صحفية، إن «اعتماد قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو سوف يدفع العراقيين إلى العزوف عن المشاركة الكبيرة في الانتخابات المقبلة سواءً كانت المحلية أو البرلمانية»، مبيناً أنه «لذلك يجب الاعتماد على قانون انتخابات وفق الدوائر المتعددة، لضمان مشاركة كبيرة وفعالة».

وبين رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية أن «القراءة الأولى لقانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو، أثار غضباً كبيراً على المستوى الشعبي والسياسي»، معتبراً أن «بعض الأطراف السياسية تريد فرض هذا النظام رغم فشله خلال الانتخابات، التي جرت في السنوات الماضية».

وكان النائب المستقل هادي السلامي قد أكد في وقت سابق أن «الكتل والأحزاب المتنفذة تريد العودة لنظام سانت ليغو في قانوني الانتخابات المحلية والتشريعية بهدف السيطرة على المقاعد وتهميش وإقصاء الجهات والأشخاص المستقلين، وهي تريد السيطرة الكاملة على المشهدين الرقابي والتنفيذي».

وأضاف: «نحن كنواب مستقلين سيكون لنا موقف وكلمة لمنع تمرير هذا النظام الذي يعتبر من الأنظمة الانتخابية المتخلّفة والقديمة».

وكان «التيار الصدري» قد رفض مراراً التوجه نحو نظام «سانت ليغو» في الانتخابات واعتبره قانوناً مجحفاً، وأثبت فشله في الدورات الانتخابية السابقة، فضلاً عن أنه يسمح للأحزاب المتنفّذة بممارسة التزوير والتلاعب بالأصوات.

واعتبر الخبير القانوني علي التميمي، أن «طريقة سانت ليغو التي اعتمدت في الدول الإسكندنافية في اختيار الكيانات الست الأولى كفائزين مقبولة، لكن في العراق تم تحويلها لتصبح بدل الأعداد الفردية إلى الأعشار وأخيراً في التعديل الأخير لقانون الانتخابات المحلية كانت الرقم مع الأعشار وكلما ارتفعت النسبة تلاشت وتضاءلت فرص الكتل الصغيرة بالفوز، أي أن هذه الطريقة فصلت على مقاسات الكتل الكبيرة لتكون دكتاتورية واضحة».

وقال التميمي، في تصريح لـ«الاتحاد»: «كان الأولى اعتماد طريقة الانتخاب الفردي باعتماد أعلى الأصوات المباشرة في الدائرة الواحدة وهي طريقة بسيطة غير معقدة».