مباحثات أميركية - خليجية لمنع خطر عودة «داعش»

الرياض (الاتحاد)

أجرى مسؤولون في دول الخليج العربي وآخرون من الولايات المتحدة، مباحثات بشأن منع عودة خطر تنظيم «داعش» الإرهابي إلى سوريا والعراق. جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل الخاصة بمكافحة الإرهاب في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض، وفق بيان ختامي نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء أمس الأول.

واتفقت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أنه للحد من خطر عودة ظهور «داعش» في سوريا والعراق، يُتطلب تشجيع المزيد من الجهود المشتركة الدولية لضمان حلول عملية ومستدامة للأفراد الموجودين في المخيمات والمعسكرات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا، بما في ذلك إعادتهم بأمان، وتأهيلهم وإعادة دمجهم، ومحاكمتهم حسب الاقتضاء.

كما أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على الحاجة إلى استمرار الجهود المدنية الهادفة لتحقيق الاستقرار، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة فكر «داعش» في سوريا والعراق.

كما اتفقت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على الحاجة إلى مواصلة الحكومة العراقية جهودها لمكافحة الإرهاب والإصلاحات.

وشددت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي الجماعي لمواجهة التهديدات الإرهابية، من خلال مكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز الصمود المجتمعي.