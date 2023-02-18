مصدر دبلوماسي عربي لـ«الاتحاد»: مناقشات دولية حول سبل إجراء الانتخابات في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

تناقش المجموعة الدولية، التي تضم عدداً من الدول المعنية بالوضع في ليبيا، سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس إطار دستوري يحسم الخلافات بعد تعثر مجلسي النواب والأعلى للدولة في حسم «القاعدة الدستورية» خلال الفترة الماضية، وذلك بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي عربي لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر إلى أن تأخر البرلمان الليبي في إصدار «القاعدة الدستورية» نتيجة الخلافات مع مجلس الدولة حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية تحديداً دفعت القوى الدولية للتفكير في دعم مسارات أخرى، تتمثل في تشكيل لجنة حوار جديدة تتولى عملية وضع خريطة الطريق التي تقود إلى الانتخابات في البلاد.

وأكد المصدر أن الاجتماع المقبل للدول المعنية بالوضع في ليبيا والذي تحتضنه واشنطن الأسبوع المقبل سيناقش مسارات حل الأزمة بعيداً عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، مشيراً إلى وجود رغبة دولية جامحة في دعم خيار إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري بأي طريقة ودون أي تأخير.

وتعثرت المشاورات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة خلال السنوات الماضية حول «القاعدة الدستورية» وقانون الانتخابات مع تمسك البرلمان بضرورة السماح لكافة الشخصيات سواء عسكرية أو سياسية بالمشاركة، إلا أن مجلس الدولة يتحفظ على ترشح العسكريين أو مسؤولين في النظام الليبي السابق، وهو ما أدى إلى تعثر المشاورات حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات التي كان من المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021.