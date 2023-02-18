قرقاش: نهدف لمتابعة ما يدور من تطورات وتحديات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن، أهمية التواصل مع العالم ومتابعة ما يدور حولنا من تطورات وتحديات، والتعرف عن كثب على المنظور الأوروبي للمتغيرات الجارية عالمياً أهمها الحرب أوكرانيا وقضايا التغير المناخي.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس: «إن لقاءات عديدة خلال المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن هدفها تواصل الإمارات مع العالم ومتابعة ما يدور حولنا من تطورات وتحديات، والتعرف عن كثب على المنظور الأوروبي للمتغيرات الجارية في النظام الدولي، ومشاغل الغرب التي تتصدرها حرب أوكرانيا وقضايا التغير المناخي». ويعد مؤتمر ميونيخ للأمن الأشهر من نوعه على صعيد مؤتمرات السياسة والأمن في العالم، ويشارك في دورته السنوية الحالية، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 45 رئيس دولة ورئيس حكومة، ووزراء من مختلف الإدارات، وبجانب حرب أوكرانيا، تتناول فعاليات المؤتمر ملفات عاجلة تضرب العالم بآثارها السلبية، مثل تغير المناخ وأزمة الطاقة.