«تريندز»: الإرهاب داخل منطقة الساحل الأفريقي تهديد عابر للحدود

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار البرامج البحثية حول الأمن الدولي والإرهاب، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، دراسة جديدة تحت عنوان «تنامي دور التنظيمات الإرهابية في مالي وبوركينا فاسو» لتقديم رؤية تحليلية لتزايد دور التنظيمات الإرهابية في الدولتين خلال الفترة 2014 - 2022. وتناولت الدراسة التي أعدتها د. شرين محمد فهمي أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، محاور عدة، أهمها: ماهية الساحل الأفريقي وأهميته، ومؤشرات وأسباب تزايد الإرهاب في بوركينا فاسو ومالي، وخريطة التنظيمات الإرهابية، وتداعيات العنف المسلح.

وبينت الدراسة أن القارة الأفريقية مُنيت بموجات متطورة من الإرهاب العابر للحدود، ما أسهم في تفاقم التهديدات والتحديات التي باتت المجتمعات والحكومات في القارة الأفريقية تواجهها.